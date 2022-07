Baleia jubarte de 13 m é encontrada morta no litoral da BA

Uma baleia jubarte de mais de 13 metros foi encontrada morta no último sábado (2) na praia do Guaiú, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

De acordo com o coordenador de Pesquisa do Projeto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o animal era um macho adulto e, quando encontrado, já estava em avançado estado de decomposição. Não foi possível estabelecer a causa da morte da baleia.

Esse foi o 7° encalhe de jubarte somente este ano no Brasil e o primeiro na Bahia, segundo o instituto. O número representa uma melhora em relação ao ano passado, quando, no mesmo período, foram registrados 53 encalhes no Brasil e 3 na Bahia.





"Parece que depois de um ano excepcional em 2021, vamos voltar ao normal", diz o pesquisador. A causa para a grande quantidade de encalhes em 2021, no entanto, ainda está sendo investigada. "Tudo aponta que as mortalidades atípicas de 2010, 2017/2018 e 2021 foram decorrência de anos com menos oferta de krill, o principal alimento das jubartes aqui no hemisfério Sul", esclarece.

Temporada das jubartes 2022

Encalhes por estado

RS: 2

SP: 2

RJ: 1

ES: 1

BA: 1

Total: 7

Encalhes por mês

Janeiro: 1

Abril: 1

Maio: 1

Junho: 3

Julho: 1

Fonte: Projeto Baleia Jubarte com dados das instituições membros da Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB)