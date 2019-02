Baleia jubarte é achada morta em área de mata no Pará

Uma baleia jubarte foi achada morta nesta sexta-feira (22) em uma região de mata na praia do Araruna, no litoral de Soure, Ilha de Marajó, no Pará. Ainda não se sabe como o animal foi parar lá, mas é provável que ela tenha morrido no mar e a ressaca tenha levado até a área de mata.

(Foto: Reprodução)

O animal já foi encontrado morto. Ele tem 11 metros de comprimento e 6 de largura. “O mamífero é de uma das maiores espécies de baleias que existem”, disse ao G1 a secretária de Meio Ambiente da cidade.

Uma equipe da secretaria está buscando informações para tentar descobrir com o animal foi parar ali, tão longe do mar, especialmente nessa período de inverno amazônico. “Eles vão fazer a necropsia. A olho nu, não há ferimentos. Então precisamos entender o que culminou na morte da baleia”, acrescenta a secretária.

A remoção do animal só pode ser feito com maquinário especial, por conta do peso.