Baleia jubarte encalha e morre em praia no sul da Bahia

Uma baleia jubarte encalhou na praia Grauçá, em Caravelas, região sul da Bahia. O animal foi encontrado morto, boiando, na região da praia Grauçá, na tarde deste domingo (18).

A região é comumente frequentada por baleias desta espécie, que anualmente migram para fazerem um ritual de acasalamento e reprodução. Como algumas podem se ferir ou se perder, encalhes podem ocorrer - este é o quinto do ano no litoral baiano.

O ano de 2021, segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, já registra mais casos de encalhes do que em todo o ano passado. Só este ano, foram 71 animais da espécie mortos em sete meses, conta 70 óbitos contabilizados de janeiro a dezembro de 2020.

O estado com mais encalhes é Santa Catarina, com 26, seguido de São Paulo, com 19.