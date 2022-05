Balés Folclóricos da Bahia e Colômbia se juntam em apresentação gratuita; saiba quando

Dois balés, diversos folclores, milhares de possibilidades. Os balés folclóricos da Bahia e Ibagué (Colômbia) vão se juntar para uma apresentação gratuita durante a Semana da Colômbia, que chega a Salvador pela primeira vez e tem o objetivo de levar uma experiência de intercâmbio cultural a partir da próxima terça-feira (31).

Durante os dias de evento, que vai até o dia 4 de junho, Salvador sediará eventos em diversos pontos da cidade, dando visibilidade para a gastronomia, música e história colombianas.

A Semana da Colômbia é uma iniciativa da Embaixada do país e a ProColombia (Escritório Comercial do país), juntamente com o Instituto Cervantes de Salvador, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, o Senac, o Restaurante Omi, a COPA Airlines, o Blog no Instagram Salvador Latina, a LATAM Airlines e a Agência de Viagem Happy Tour. O objetivo é mostrar que Brasil e Colômbia têm muito em comum, além de uma enorme linha de fronteira.

Seguindo esta perspectiva de características que unem os dois países, o Instituto Cervantes vai sediar, na quarta (1º), uma mesa redonda sobre a história das duas cidades fortalezas: Salvador e Cartagena das Índias, cidade portuária da costa colombiana. O evento é gratuito e aberto ao público, de 18h às 21h, no Auditório do Instituto Cervantes (Ladeira da Barra).

Quem gosta de experiências gastronômicas pode aproveitar, durante a Semana da Colômbia, o Festival Gastronômico em parceria com o Senac Bahia, com menus assinados pelo chef colombiano Manuel Mendoza.

O festival terá dois momentos no Restaurante Senac Casa do Comércio – no dia 1 de junho, um buffet temático, de 12h às 15h, com pratos típicos da culinária colombiana, e no dia 4 de junho, um jantar especial a partir das 19h.

Já a apresentação dos Balés acontece na sexta-feira (3), às 17h30, aberta ao público no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Na ocasião, também haverá um concerto instrumental de músicas colombianas e brasileiras.