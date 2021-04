Bamin vai dobrar produção de ferro no ano que vem

Até a Fiol ficar pronta

Enquanto a dupla Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Porto Sul não estão operacionais, a Bamin vai se virando com a infraestrutura existente para manter sua mina em Caetité ativa. A empresa pretende dobrar a movimentação de minério ferro no ano que vem, passando de uma operação anual de 1 milhão de toneladas para 2 milhões de toneladas. O presidente da empresa, Eduardo Ledsham, diz que a empresa prentende movimentar parte da carga pela FCA, operada pela VLI, e exportar o produto direcionado ao mercado externo pela Enseada.

CCS hitech

Para atender às tendências mundiais do mercado de eventos, o Centro de Convenções Salvador está trazendo o Studio Live Solutions, estúdios com infraestrutura de cenários e tecnologia embarcada para streaming e todo tipo de conteúdo: transmissões de lives, shows e programas de TV, além de gravações diversas, como aulas à distância, games e cultos.Segundo o diretor do Centro de Convenções, Ludovic Moullin, a digitalização é mais uma ferramenta acelerada pelo cenário atual, mas abre a possibilidade de aquecer novos mercados, como os canais de streaming, além de oferecer qualidade para captação de imagem e som também para produtores de conteúdo, Youtubers e influenciadores. Os sets ocupam 400 metros quadrados e todas as agendas de gravação e transmissão seguirão rigorosos protocolos de segurança.

Novos recordes

A Larco bateu recordes de vendas em janeiro deste ano e assumiu o primeiro lugar entre as distribuidoras regionais no volume de vendas de litros, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A emprsa alcançou o 6º lugar no Brasil em relação à venda de Diesel, 7ª posição em gasolina e 5ª colocação em etanol hidratado. A distribuidora se manteve, também, como a quarta maior do Nordeste no acumulado de 2020, atrás apenas de Petrobras, Raizen e Ipiranga. Figurou, ainda, em destaque entre as nossas grandes competidoras em todas as categorias.

Ano bom...

A Empresa JR. ADM UFBA encerrou 2020 com recorde ao alcançar o faturamento de R$ 500 mil. E este ano, entre janeiro e março, a receita da instituição já passa dos R$ 200 mil. Em tempos difíceis para quem empreende, recorrer aos estudantes para turbinar os negócios nas áreas de finanças, marketing e gestão organizacional parece uma boa alternativa para mais de 40 empresas da capital baiana. “Como somos uma entidade sem fins lucrativos e nossa equipe é composta por voluntários, conseguimos oferecer nossos serviços com valores abaixo do mercado”, explica Daniel Fabbian, diretor financeiro da empresa. Com mais de 30 anos de atuação, a Empresa JR. ADM UFBA tem cerca de 50 colaboradores, estudantes universitários.

Centro de treinamento

A ITS Brasil, uma das maiores provedoras de internet do Nordeste, está investindo R$ 1 milhão na montagem do primeiro centro de treinamento de telecomunicações da Bahia. A ideia é oferecer cursos gratuitos, inicialmente para instaladores de internet, com foco na instalação de rede externa e residencial. "Capacitado, o profissional estará apto a trabalhar na própria ITS Brasil, que atua em mais de 40 cidades do Estado, e em qualquer empresa que atue na área de telecomunicações", explica Daniel Landim, fundador e CEO da ITS Brasil. O centro, que deve ficar pronto em 90 dias. Interessados podem entrar em contato através do vagas@itsbrasil.net.

Reabertura

O Oliva Gourmet do Shopping Bela Vista reabre na próxima terça-feira (13), após o fechamento em março de 2020 com o anúncio da pandemia. O restaurante vai oferecer mesas com toda a segurança possível e delivery pelo iFood. A retomada acontece com o quadro de funcionários 40% menor e capacidade de mesas reduzida em 20%.

Certificação

O Social Bank recebeu a certificação de Empresa B (B Corporation), uma das chancelas mais importantes quando o assunto é responsabilidade social. É a primeira empresa do setor bancário brasileiro reconhecida com o selo. Com o selo, concedido pela B Lab, o Social Bank passa a integrar uma rede global de empresas que associam lucro ao bem-estar social e ambiental, a partir das dimensões de governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes.

Certificação II

A Polo Salvador renovou a certificação “GBC Zero Energy”, concedida pela Green Building Council Brasil (GBC) para fomentar a indústria de construção sustentável no Brasil.