Banco vende imóveis rurais e residenciais com até 70% de desconto

O sonho da casa própria pode ser realizado de diversas maneiras.Uma das mais econômicas é a compra de imóveis do Banco do Brasil (BB), que foram tomados pela instituição em cobrança de dívidas dos antigos proprietários e são comercializados por valores consideravelmente inferiores. A instiuição está oferecendo, até o dia 15, 1.404 unidades em todo o país, sendo 17 delas na Bahia, com descontos que chegam a até 70%. São casas, fazendas e apartamentos de todos os tipos e padrões.

Os imóveis no estado estão localizados nos municípios de São Desidério, no oeste baiano, e em Iaçu, que fica na região da Chapada Diamantina. São 15 casas e duas fazendas (veja a lista completa ao lado), que podem sair com até 65% de desconto.

Todas as residências estão situadas em Iaçu e são avaliadas entre R$ 39.095 e R$ 61.098 e descontos que variam entre 39% e 65%. As duas propriedades rurais listadas ficam em São Desidério. A primeira, que tem 500 hectares e valor fixado de R$ 2.176.346, é a Fazenda Dois Rios. A segunda, a Fazenda Barra do Galheirão, tem 1.000 hectares e pode ser arrematada por R$ 4.352.691. Todos os imóveis estão hoje ocupados.

Imóveis rurais fazem parte do acervo do BB (Foto: Reprodução)

Simplicidade

O processo de compra é simples e direto com o Banco do Brasil. Todas as vendas ocorrem por meio da plataforma Seu Imóvel BB (seuimovelbb.com.br/) que garante segurança, transparência e agilidade no processo segundo informações do BB. A compra pode ser feita à vista, com mais 3% de desconto, ou em até 4 parcelas sem juros, com uma parcela de entrada no momento do acerto contratual. Não há como realizar financiamento ou utilizar o FGTS no processo.

Segundo os especialistas, os leilões do BB trazem preços muito atrativos, que dificilmente são encontrados em outro tipo de negociação. Apesar da clara vantagem ao considerar o valor, é preciso entender de fato as circunstâncias deste negócio. Saber se a quitação da casa é total e o percentual de desconto da venda é tão importante quanto obter informações sobre o método de pagamento e se o local ainda está ocupado. Neste caso, às vezes, é preciso um processo judicial para retirada dos antigos proprietários.



Orientações

O educador financeiro Edísio Freire cita a quitação total dos imóveis como um ponto fundamental. "É uma oportunidade muito interessante, ainda mais quando há a quitação de dívidas de condomínio, IPTU, despesas de transferências, impostos, entre outros. São elementos que podem representar de 3% a até 8% do valor do imóvel, que é um valor muito pesado. Se o banco já quita isso, é excelente", explica Freire.

Além do fator da quitação, Freire também destaca que, na maioria dos casos, o percentual de desconto, se confirmado o preço real do imóvel na plataforma do banco é coerente, é outra vantagem notável. "O percentual de desconto é a chave que o consumidor precisa buscar caso o preço real da plataforma esteja correto. É olhando para ele e as demais características do imóvel que é possível verificar o que mais vale a pena", afirma.

Apesar de garantir que existem claras vantagens para serem exploradas ao comprar imóveis do BB, Edísio afirma que é preciso ter cuidado para que o negócio não afete a situação financeira do comprador. Se não tiver a quantia total em mãos, ele aconselha não realizar a compra.



Imóveis residencias têm descontos consideráveis (Foto: Reprodução)

"É claro que parece um negócio muito mais interessante para quem já tem o dinheiro para comprar à vista ou nas curtas parcelas. Se você não tiver o dinheiro e precisar abrir uma linha de crédito para isso, é recomendável não fazer negócio porque vai ficar caro", avisa.

Outra questão importante a se observar é a situação de imóveis ainda ocupados, que são os que apresentam descontos ainda maiores - caso de todos imóveis do BB em território baiano -, e que necessitam de abertura de um processo judicial para desocupação ou continuação de um processo já aberto pela instituição bancária anteriormente.

A advogada Karina Ribeiro explica como funciona o processo. "Os bancos não dão nenhuma garantia quanto a ação judicial de despejo. Geralmente, a ação de desocupação dura em torno de seis meses. Primeiro, mandamos um prazo para saída de 30 dias. Depois disso, entramos com a liminar", afirma. A explicação da advogada é confirmada pelo BB, que afirma que a desocupação do imóvel vendido na plataforma será de total responsabilidade dos compradores.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar seuimovelbb.com.br e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado). A plataforma foi lançada pelo Banco do Brasil em abril deste ano, em parceria com a Resale.



Lista de imóveis

As imagens de todos os imóveis podem ser encontradas neste link.

São Desidério:

1 - Fazenda Dois Rios, São Desidério, BA, 47820000., 500 hectares Valor: R$ 2.176.346, com desconto de 13%.

2 - Fazenda Barra do Galheirão, São Desidério, BA, 47820000. 1.000 hectares Valor: R$ 4.352.691, desconto de 13%.

Iaçu:

1- Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 66,33 m². Valor: R$ 39.095, com desconto de 48%.

2- Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 61,3 m². Valor: R$ 50.451, com desconto de 38%

3 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 56,9 m². Valor: R$ R$ 46.099, com desconto de 39%.

4 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 68,15 m². Valor: R$ 60.360, com desconto de 30%.

5 - Casa, Residencial, com 56,6 m². Valor: R$ 39.993, com desconto de 39%.

6 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 69,25 m². Valor: R$ 54.952, com desconto de 39%.

7 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 77,8 m². Valor: R$ 46.735, com desconto de 48%.

8 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 79,2 m². Valor: R$ 41.868, com desconto de 56%.

9 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 79,2 m². Valor: R$ 33.806, com desconto de 65%.

10 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 58,45 m². Valor: R$ 45.793, com desconto de 39%.

11 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 62,72 m². Valor: R$ 36.121, com desconto de 55%.

12 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 76 m². Valor: R$ 38.552, com desconto de 57%.

13 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 82,7 m². Valor:. R$ 61.058, com desconto de 39%.

14 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 92,6 m². Valor: R$ 50.679, com desconto de 39%.

15 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem e 85 m². Valor: R$ 43.612, com desconto de 50%.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo