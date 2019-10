Felipe Pezzoni, da banda Eva (foto/divulgação)

O projeto Grifes & Acordes, que acontece anualmente no Shopping da Bahia, será realizado no dia 16 de outubro, a partir das 23h, na Alameda das Grifes, localizada no 3º piso. Na ocasião, haverá um show da banda Eva, comandada pela vocalista Felipe Pezzoni.

Nesta edição, a promoter Rafaela Meccia será responsável pela lista de convidados e pela decoração da festa, que terá a participação de jornalistas, lojistas, influencers e clientes SDB Premium.