Banda lança oficina de produção musical gratuita; veja como se inscrever

A oralidade, o escutar e o compartilhar das histórias. Tempo, que não é dia, é lua de erê, é nkisi que gira Tempo. Nkisi que trouxe a calmaria de Oxalá, a justiça de obá Aganju/Xangô, a força que brota da terra de Obaluaê, a cura das águas de Iemanjá, a “Flecha Certeira” de Oxossi e o provérbio que critica o Homem.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Provérbio, é o título da composição que juntou há quatro anos Elinas, Lucas Diniz e Saulo Viana - power trio Trinca de Paz (@trincadapaz), que está em processo do seu primeiro EP autointitulado - que será lançado em abril. Com o objetivo de compartilhar o processo criativo do álbum e a vivência da prática de gravações musicais, a banda abriu inscrições para a oficina on-line e gratuita 'Criação Coletiva e Produção Musical', ministrada pelos três músicos.

Com público-alvo livre e de todas idades, a oficina ocorre nos dias 16, 23 e 30 de março, através da plataforma ZOOM. Ao todo, 25 pessoas poderão vivenciar o processo de gravação, produção musical, mixagem e masterização para trabalhos musicais em home estúdio, com a possibilidade de viver a experiência da produção de suas próprias composições. Do total de vagas, 10 são destinadas a acessibilidade, para pessoas com deficiência visual.

Os interessados devem fazer a inscrição clicando neste link, que deve ser preenchido até o dia 11 de março. Com 9h de criação remota e partilha, divididas em três dias, a oficina terá emissão de certificado assinado pelos artistas. A lista de inscritos será divulgada no dia 14 de março.