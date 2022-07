Banda Limão com Mel sofre acidente de ônibus no interior da Bahia

O ônibus que transporta a banda de forró Limão com Mel se envolveu em um acidente, nesta terça-feira (5), em trecho da BR-116, próximo à cidade de Tucano, no nordeste da Bahia.

Dois veículos de passeio colidiram e um deles foi jogado para a frente do ônibus, danificando o parachoque. Nas redes sociais, os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade explicaram que ninguém da banda ficou ferido e que o Samu rapidamente chegou ao local para atender os condutores dos dois carros.

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu por volta das 16h00, na BR-116, próximo ao Jorrinho, sentido centro. Um Fiat Uno e uma S10 se envolveram em um engaventamento, junto com o ônibus da banda. Ainda de acordo com a PRF, há vítimas, porém já foram atendidas pela equipe do Samu e a pista encontra-se livre. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Na segunda (4), a banda Limão com Mel havia feito um show em Santa Cruz da Vitória, no sul do estado, e se dirigia para a próxima apresentação em Poranga, no Ceará. Após o acidente, a viagem seguiu normalmente para os músicos.