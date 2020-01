Bandido desiste de assalto após ser ignorado por clientes em Minas; veja vídeo

Cliente toma cerveja tranquilamente enquanto homem anuncia assalto (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de assalto a uma mercearia na cidade mineira de São João Batista do Glória viralizou nas redes sociais diante do desfecho nada comum que a abordagem acabou tendo.

O registro de uma das câmeras de segurança do estabelecimento mostra o bandido armado anunciando o assalto e a reação dos clientes e funcionários: ‘nem tchum’ para o criminoso.

De capacete, o bandido mantém as mãos para trás, fazendo menção de que está armado, mas nada muda a postura das possíveis vítimas: um senhor, inclusive, dá uma golada solene numa latinha de cerveja.

Diante da inércia geral – entendida como falta de colaboração –, o bandido desiste do ataque e parte a mil.

Assista.



A polícia de Minas Gerais, que investiga o caso, ainda não conseguiu identificar o (quase) assaltante.

Segundo a PM mineira, o suspeito fugiu em uma motocicleta prateada, pilotada por um segundo assaltante, que aguardava do lado de fora da mercearia.

Após deixar o local, a dupla seguiu para um segundo assalto, desta vez concretizado, em um supermercado no centro da cidade, de acordo com informações do portal Uol.

Nesse segundo ataque, o criminoso e o comparsa teriam roubado celulares, uma carteira com documentos pessoais e ainda R$ 330 que estavam no caixa.

As autoridades puderam confirmar a relação entre os dois casos depois que a dona do segundo estabelecimento reconheceu os trajes do assaltante no vídeo gravado na mercearia.