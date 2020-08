Bandido se esconde, espera Salvador Shopping fechar e rouba Lojas Americanas

Um homem entrou nas Lojas Americanas do Salvador Shopping e se escondeu até que o estabelecimento fechasse para furtar mercadorias. O caso aconteceu na última quarta-feira (12).

De acordo com a administração do Salvador Shopping, funcionários da Lojas Americanas acionaram a equipe de segurança do centro de compras e informaram sobre o furto no interior da unidade.

"O suspeito acessou a loja durante o horário de funcionamento e a ação ocorreu após o fechamento, portanto não havia clientes no local. O shopping reitera que prestou suporte à loja e segue à disposição das autoridades policiais para prestar esclarecimentos", informou o Salvador Shopping.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar, que disse não ter sido acionada para atender a essa ocorrência. Já a assessoria das Lojas Americanas e a Polícia Civil não se manifestaram até a publicação desta reportagem.

Outro caso

Essa não é a primeira vez que a unidade das Lojas Americanas do Salvador Shopping é alvo de bandidos. Em julho de 2017 homens armados invadiram o estabelecimento por volta das 22h20, pouco após o fechamento, renderam e roubaram funcionários, além de levarem equipamentos que estavam à venda. Durante o roubo, os colaboradores foram mantidos confinados em um espaço da loja.

À época, um segurança das lojas Americanas confessou participação no roubo, após as investigações indicarem que ele facilitou a chegada e saída dos criminosos da loja. O homem foi preso.