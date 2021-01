Bandidos fazem arrastão e tentativa de fuga causa acidente na Av. Paralela

Uma perseguição policial acabou resultando em acidente na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (21). Depois de fazer um arrastão, dois ladrões fugiram no sentido Centro. Perseguidos por policiais, os criminosos bateram em um carro nas proximidades da estação Flamboyant, que resultou no capotamento de um outro veículo.

O carro acidentado pertence a um motorista de aplicativo, que estava com uma passageira no momento da colisão. O motorista não se machucou, enquanto a passageira teve ferimentos leves e foi atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia conseguiu prender os bandidos, recuperando todos os itens subtraídos por eles. A Transalvador informou que o veículo capotado ainda não foi retirado da via, fato que causa um longo congestionamento na Avenida Paralela nas últimas horas.