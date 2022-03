Bandidos invadem restaurante e roubam clientes na Pituba

Os clientes do restaurante Porto Brasil, no bairro da Pituba, foram surpreendidos de forma negativa na noite do último sábado (26). Três homens armados invadiram o local e roubaram seus pertences.

Segundo o relato de um cliente que estava no local, os bandidos ameaçaram os clientes e chegaram a apontar armas para alguns deles. "Um desespero", relatou o cliente. Ainda de acordo com ele, um outro cliente chegou a ser agredido na ação.

"Eles deram uns tapas em um cliente que estava resistindo a entregar o celular dizendo que iria "meter bala" na cabeça dele. Não vi ninguém ferido, pelo menos não de maneira grave", detalhou o cliente.

Na hora do assalto, por volta das 20h, o restaurante estava cheio, inclusive com crianças e idosos. "Chegaram anunciando o assalto, tanto que no começo o pessoal das mesas pensou que fosse briga de um marido/esposa algo assim porque o homem estava com a mulher como "refém" ai depois soltou ela apontando a arma pra todo mundo", relatou. Segundo a Polícia Civil, após roubar os clientes, os três bandidos fugiram em um carro branco, estacionado na porta do estabelecimento, onde um quarto bandido os aguardava.

A polícia foi acionada, mas chegou após a saída dos bandidos. Policiais da 13ª CIPM (Pituba) foram até o local e realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. A ocorrência foi registrada na 16ª DT/Pituba, que vai apurar o crime.

O CORREIO entrou em contato com o restaurante para saber informações sobre o assalto, mas não havia ninguém que pudesse comentar sobre o assunto até a publicação desta matéria.