Bandidos roubam 1 tonelada de leite em pó de fábrica de laticínios em Salvador

Uma tonelada de leite em pó, 122 caixas de leite condensado e mais de 3 mil caixas de iogurte. Este foi um saldo de um roubo a um galpão da fábrica de Laticínios Bethânia, em Porto Seco Pirajá.

O assalto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, quatro homens chegaram ao galpão em carros e motos. Eles obrigaram um dos funcionários da fábrica foi obrigado a conduzir o caminhão baú refrigerado para o bairro de Santo Inácio, onde os criminosos saquearam várias mercadorias.

Um outro motorista também foi abordado para roubar o caminhão. Os funcionários também foram roubados na ação dos bandidos.

Após o assalto, policiais da Comando de Policiamento Regional Central (CPRC/C) realizavam a operação Ronda Noturna na Rua Direta de Tancredo Neves, onde encontraram os veículos roubados. Segundo a Polícia Militar, os criminosos fugiram ao perceberem a presença das viaturas da PM.

No primeiro caminhão foi encontrada parte carga roubada (122 caixas de leite condensado, 22 caixas de iogurte diversos e 250 sacos de 4kg de leite em pó). Em seguida, as equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central seguiram em diligências e recuperaram o segundo caminhão no bairro de Sussuarana, que carregava três mil caixas de iogurtes diversos.

Toda a carga roubada e os dois caminhões foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). A Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança da empresa podem auxiliar na identificação dos suspeitos. Ninguém foi preso.