Bandidos roubam terminal de cargas no Aeroporto Tom Jobim

O Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, foi alvo de criminosos na manhã deste sábado (19). Criminosos armados invadiram o terminal de cargas da Latam e, de acordo com a Polícia Civil, roubaram dois caminhões.

Segundo informações preliminares, os bandidos invadiram o terminal em três carros e chegaram a fazer reféns. A empresa não informou que tive de pertence estava nas carretas, nem as identidades das vítimas. Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) foram acionados.

Esse não é o primeiro caso de roubo no aeroporto. Em abril do ano passado, um outro trio de criminosos invadiuo terminal de cargas do aeroporto e roubou celulares do galpão da Gol . O material foi levado para a Maré, segundo indicaram os sistemas GPS dos aparelhos Samsung Galaxy S9, que na época ainda não havia sido lançado na capital carioca. A carga era avaliada em R$ 3,4 milhões.