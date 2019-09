Bandidos se passam por pacientes e roubam hospital em Eunápolis

Quatro criminosos enganaram funcionários do Hospital Ramos, instituição de saúde privada que fica em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e roubaram um aparelho utilizado pelo setor de Gastroenterologia. O crime ocorreu na última quarta-feira (28).

"Foram dois homens e duas mulheres, um deles se passou por paciente. Eles aproveitaram um descuido e acabaram roubando o equipamento, avaliado em 150 mil", explicou o delegado responsável pelo caso, Hermano Carvalho, titular da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da cidade. O equipamento furtado era utilizado na realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Segundo o delegado, um funcionário do hospital já prestou depoimento e as imagens das câmeras de segurança do local já estão com a polícia. "Pedimos também a placa do carro que os bandidos usaram. Logo depois de sair do hospital, eles acabaram invadindo um sinal vermelho. Hoje, já fizemos o ofício pedindo os dados do veículo", detalha Carvalho. O grupo saiu do hospital numa Triton L200.

O caso segue sendo investigado pela DFR de Eunápolis.