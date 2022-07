Bandidos usam nome de Otto Alencar para tentar aplicar golpe em políticos na Bahia

O senador baiano Otto Alencar (PSD) alertou que uma pessoa está novamente se passando por ele para tentar aplicar golpes em aplicativos de mensagens e ligações. Nas redes sociais, ele fez o alerta.

Otto explicou que os bandidos se passaram por ele para tentar atrair prefeitos e vice-prefeitos a entrar em uma suposta associação baiana, para depois pedir dinheiro.

“Por favor, pedimos que fiquem atentos a ligações e mensagens recebidas do número celular (61) 9961-8733. Reforçamos que esse número não é o do senador”, diz a publicação feita nas contas do senador na noite da terça-feira (26).

A mensagem pede ainda que a spessoas não repassem dados pessoais de outros e também não façam qualquer depósito.

O senador já levou o caso à Polícia Legislativa do Senado Federal.

Em junho, outros falsários já haviam usado o nome do parlamentar para enviar mensagens e ligar para autoridades pedindo dinheiro em troca de liberação de emendas do orçamento da União.