Bandidos virtuais focados nas grandes empresas

O foco dos bandidos virtuais nas grandes empresas é apontado pelos especialistas da Kaspersky. Os vilões têm nome. RansomEXX e Egregor, famílias de vírus do tipo ransomware que estavam presentes no noticiário nas últimas semanas após ataques contra organizações no Brasil e no exterior. O RansomEXX é descrito como um trojan altamente direcionado por trazer, escrito em seu código de programação, um nome codificado da organização a ser atacada. Em número menor, mas também detectado, há ataques a pessoas em que o grupo de criminosos utiliza o nome das vítimas tanto no endereço de e-mail usado para fazer a chantagem, quanto na extensão dos arquivos criptografados.

Já o Egregor, que na semana passada, atacou uma empresa chilena, foi identificado pela Kaspersky em setembro deste ano. Segundo os analistas da empresa de cibersegurança, o ransomware afeta companhias de diversos setores, como logístico, automotivo e de engenharia, além ainda de agricultura, construção e saúde. A família de vírus Egregor é considerada a mais agressiva na maneira como negocia e define seus resgates, uma vez que dá às vítimas apenas 72 horas para contato com os autores do ataque.

Fabio Assolini, especialista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil, indica que para proteger os dados de empresas e instituições contra ataques de ransomware o trabalho deve começar pela chamada cultura digital dentro da empresa, ou seja, educar cada colaborador no sentido de evitar a contaminação dos sistemas de computadores. Para conferir os relatórios públicos na íntegra, acesse o Securelist (conteúdo em inglês): RansomEXX Trojan attacks Linux systems (acessível aqui) e Targeted ransomware: it’s not just about encrypting your data! (nesse link aqui).

Lojistas virtuais com recorde de vendas

A Black Friday foi um sucesso para os lojistas que são clientes do UOL pela loja VirtUOL. O crescimento nas vendas foi de 115%. O segmento que mais teve aumento no faturamento foi o de moda, seguido por educação, cosméticos, livros e variedades. Além do faturamento, outro indicador mostra como as compras pela internet esquentaram a Black Friday desse ano. O número de pedidos aumentou em 115%. A loja VirtUOL faz parte do UOL Meu Negócio, uma plataforma de serviços digitais com foco no pequeno empreendedor e que vem, desde maio, com a campanha “Meu Negócio Não Para” que leva dicas de empreendedorismo, vídeos com especialistas, e-books e cursos online gratuitos para ajudar os empreendedores a levar o seu negócio para o mundo online e, assim, impulsionar sua receita.

Marcelo Varon, Diretor de Produtos Digitais do UOL, destaca que o ano foi atípico para todo o varejo com a pandemia e que não houve escolha para o empreendedor que precisou se reinventar, e complementa: "Ele precisou tirar do papel os planos para digitalizar seu negócio. A missão do UOL Meu Negócio é apoiar o microempreendedor para que ele tenha sucesso com o seu negócio, e o crescimento do faturamento dos nossos clientes mostra que estamos no caminho certo". Na plataforma está acontecendo até o dia 15/12 uma maratona de lives diárias voltadas às vendas de Natal, sempre pelas redes sociais às 18h. Se quiser saber mais acesse https://meunegocio.uol.com.br/.

Papai Noel Virtual

Com a elevação de casos de covid-19 o Natal vai mesmo perder o brilho do encontro das famílias, mas o prazer de dar e receber presentes com certeza vai ficar. Os shoppings Salvador e Salvador Norte Shopping vão dar uma ajuda. Os clientes vão poder comprar os presentes pela internet, o que não é muita novidade, mas o que existe de diferente é que, no ato da compra, vai ser possível fazer a opção pela entrega já no destino, através da função “Presente”, onde quem vai receber a surpresa pode ser identificado e o envio já vai ser sem qualquer identificação de preço, como manda o figurino no ato de presentear. Para comprar, além dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br, será possível usar aplicativos próprios gratuitos e disponíveis em Android e IOS.