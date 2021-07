Banhista morre após ser atacado no Grande Recife

Um banhista morreu após ter sido atacado por um tubarão na Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, neste sábado (10). A vítima chegou a ser levada até o Hospital da Restauração (HR) no Derby, Centro da capital pernambucana, mas já chegou morta, segundo assessoria da unidade. O incidente foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o incidente aconteceu nas proximidades do posto 4 dos Bombeiros. A vítima teve amputação da mão direita e ferimento profundo na coxa direita.

O estado não registrava novos ataques de tubarão desde 2019. Mesmo assim, na última semana, o JC publicou uma reportagem alertando sobre o "perigo constante" dos tubarões em Pernambuco. A Igrejinha de Piedade é o ponto considerado mais crítico de Pernambuco: de um total de 66 ataques registrados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) do Estado, 12 aconteceram no local.