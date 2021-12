Banho de folhas: confira vídeo com dicas para limpar plantas em ambientes internos

Todo baiano da gema conhece os tradicionais banhos de limpeza energética preparados com folhas diversas e muito usados na virada de ano, mas você já ouviu falar ou já é adepto dos banhos nas folhas? Isso mesmo, devemos limpar regularmente nossas filhas verdes em espaços internos, já que aquela película de poeira e sujeira que se acumula sobre elas é bastante prejudicial ao processo de fotossíntese, respiração e transpiração.

As folhas também possuem buraquinhos minúsculos na epiderme vegetal, os chamados estômatos, por onde ocorrem trocas gasosas. Fica difícil absorver luz, água e nutrientes quando esses “poros” estão obstruídos. E te garanto que reunir as garotas para um banhão de tempos em tempos acaba sendo uma solução mais prática e eficiente. Ninguém merece gastar horas alisando folha por folha, nem mesmo pais e mães de plantas apaixonados por suas crias! Evite o uso de óleos e produtos para higienização, ainda que sejam de origem vegetal. Além do risco de tampar os “poros”, em poucos dias vão reter e acumular ainda mais poeira. Se não estiver conseguindo resolver apenas com água, inclua algumas gotas de detergente neutro e uma escova suave para completar o processo.

O fato é que nós, jardineiros de apartamento, não temos como escapar dessa faxina nas plantas. Assim como as raízes não são capazes de se esticar em busca de nutrientes para além dos vasos, as folhas também não podem ficar esperando que chuvas caiam na sala de estar para que sejam lavadas, né? Claro que existem certos cuidados e especificidades. Para espécies de grande porte (que não possam ser removidas de lugar), secas, peludas ou com flores delicadas, por exemplo, existem opções aos banhos de apê. Nestes casos, espanadores, pincéis, pano úmido ou até mesmo luvas de tecido podem ser grandes aliados para dar uma geral. Mas, sempre que possível, invista no bom e velho banho com água corrente mesmo.

E nada de deixar só para a virada de ano, hein? Que você possa fazer desse mais um momento prazeroso de conexão com as energias vegetais, que estão sempre trabalhando pela limpeza do ar e do lar como um todo. Agradeça por cada planta que doou energia para o seu bem estar, seja em qual banho for. Confira mais dicas no vídeo e banho nelas!!!