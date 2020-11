Bar Bistrô do Forte Santa Maria, na Barra, reabre com programação musical

O Mirante Forte de Santa Maria, bar bistrô localizado no interior do Forte Santa Maria, no Porto da Barra, traz, a partir dessa quinta-feira (19), os momentos “Acústicos do Mirante”.

Agora, os clientes que estiverem por lá poderão curtir, das 19h às 23h, shows musicais em formato acústico. Para essa primeira semana, já estão confirmadas as apresentações de Péricles & Leonardo (quinta); da banda Titelaza, com o Luau da Tita ( sexta) e do grupo Samba 40 Graus ( sábado).

O Mirante Forte Santa Maria funciona de quinta a sábado, das 16 às 23h. Vale conferir!

