Bar é flagrado funcionando ilegalmente nos fundos de petshop

De que não está fácil fazer a quarentena todo mundo já sabe. Mas já foi comprovado que desobedecê-la só deixará o Brasil no posto de epicentro da pandemia do novo coronavírus por mais tempo. Como é o caso de um bar, localizado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que foi flagrado funcionando ilegalmente nos fundos de um petshop (veja vídeo abaixo). A grande questão é que, no momento, os pet shops podem funcionar no local, mas os bares ainda não estão autorizados a reabrirem na cidade.

Segundo informações da prefeitura do Rio, o bar e o pet shop pertencem ao mesmo dono e o pet shop não possui alvará de funcionamento. Ao todo, 16 pessoas estavam aglomeradas dentro do bar e foram orientadas a colocar máscaras ao deixarem o estabelecimento. Nenhuma delas apresentou resistência aos agentes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública.

O flagrante aconteceu durante Operação Faça Sua Parte com foco no funcionamento irregular dos bares, após inúmeras denúncias realizadas em relação ao bar que funcionava dentro do petshop. O proprietário foi autuado e multado no valor de R$ 800, como previsto no Código de Posturas do Município. Ele também foi intimado a apresentar o alvará do pet shop, para regularizar a atividade.

A equipe de fiscalização de posturas interditou o petshop e o bar foi autuado pelo Procon municipal por expor os 16 consumidores que estavam no local ao risco de contágio do novo coronavírus.

Assista o momento do flagra: