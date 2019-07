Baraka: apelido de infância e bagagem para liderar o rubro-negro

De uma franquia de jogos lançada na década de 90 saiu o apelido que identifica o reforço mais experiente que chegou ao Vitória durante a pausa que o futebol brasileiro teve durante a disputa da última Copa América.

No game Mortal Kombat, Baraka é uma mistura de demônio com humano, líder de uma raça fantasiosa chamada Tarkatan. Além do "sorriso" característico, o personagem virtual é conhecido pela força e lealdade ao Shao Kahn, imperador que conquistou seu mundo.

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (8), o que fez Andrés Fernandes Gonçalves Damazio se tornar Baraka foi uma brincadeira de infância. Por conta do sorriso expressivo, os amigos da época o presentaram o apelido que pegou e o acompanha em seus quase 13 anos de carreira.

O apelido se tornou uma marca tão forte que ele chega a confessar que se alguém chamar o nome "Andrés" na rua é capaz de ele nem se dar ao trabalho de olhar pro lado.

Baraka é o jogador mais experiente entre os novos nomes trazidos pelo rubro-negro. São 32 anos de idade e 14 clubes em seu currículo. O volante já rodou por todo o Brasil e chega com bagagem para se tornar uma liderança no elenco rubro-negro.

"Acho que uma liderança você não impõe, você conquista no dia a dia", declarou o candidato a líder no Vitória.

Ciente do momento difícil vivido pelo rubro-negro, Baraka entende como natural a desconfiança e as cobranças oriundas da torcida do Leão. Experiente, ele acredita que o antídoto para essas adversidades é uma mudança de postura do elenco e uma aproximação com aqueles que fazem pulsar as arquibancadas.

“Não tem como ser conversado isso. Mas estão chegando jogadores experientes. A tecla que a gente tem que bater é de mudança, de estar junto com o torcedor”, avaliou.



Assim como o goleiro Martín Rodríguez e o meia Chiquinho, Baraka já está regularizado e à disposição de Osmar Loss para o jogo contra o Cuiabá, que marca o retorno do rubro-negro aos gramados depois de quase um mês de recesso. A partida acontece nessa terça-feira (9), às 19h15, dentro do Barradão.

*com supervisão do subeditor Miro Palma