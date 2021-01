Baratas tomam conta de cidade em MG após temporal; veja vídeo

Dizem que após um apocalipse nuclear as baratas serão os únicos seres vivos a sobreviver. Não há nenhuma evidência científica que sustente essa lenda, mas uma cidade de Minas Gerais descobriu da pior maneira que um temporal pode deixar os bichos nojentos agitados.

Após uma forte chuva atingir Muriaé, os insetos tomaram conta da cidade. Num vídeo que viralizou nas redes sociais, centenas de baratas aparecem aglomerando no que parece ser um corrimão.

Assista:



Ao portal O Tempo, a Coordenação de Vigilância Ambiental informou que o município não possui veneno para exterminá-las. Como os insetos não transmitem doenças endêmicas, nem o governo federal nem o estadual disponibilizam inseticidas para matá-los.

Para amenizar o problema, o executivo já começou a fazer a limpeza das ruas atingidas pela água. “Assim que a água baixar vamos fazer o trabalho de desratização. Os agentes de endemias também vão até as áreas alagadas para distribuir panfletos e orientar os moradores”, explicou o agente de endemias Willian de Oliveira.

Além do problema com os insetos, a Defesa Civil afirmou que pelo menos 580 pessoas ficaram desalojadas após terem as casas inundadas. Desse total, 58 estão desabrigadas. Áreas de risco do município estão sendo monitoradas para evitar tragédias.