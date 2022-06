Barcino Esteve se prepara para entregar prédio inteligente em Salvador

Em busca de realizar o sonho antigo de morar no bairro da Graça, a médica Luana Dantas colocou como prioridade encontrar um empreendimento que combinasse com o seu estilo de vida. Ao conhecer o Lucce, ela se surpreendeu com a identificação imediata que teve com o projeto. “Conheci o Lucce quando o projeto era ainda uma ideia, porém, uma ideia já sólida, pois já trazia consigo seus pilares de inteligência, flexibilidade, elegância e sustentabilidade, além da localização onde sempre sonhei em morar”, explica.

Durante a visita ao decorado, a médica bateu o martelo e teve certeza que tinha encontrado o seu próximo lar, e que poderia adequá-lo às necessidades diárias. “Veio a certeza que irei morar em um empreendimento construído pelas empresas que confio, que irá me proporcionar um lar completo, com o projeto adequado aos nossos desejos, no bairro que sempre sonhei em morar. Não existe expectativa maior e tenho certeza que qualidade de vida não irá nos faltar”, afirma.

Batizado ‘Lucce’, que significa ‘luz’, o novo empreendimento conjunto das construtoras Barcino Esteve e Civil, no bairro da Graça, em Salvador, busca remeter às grandes ideias. Repleto de tecnologia embarcada, o residencial inteligente com três dormitórios localizado na Rua Santa Rita de Cássia, uma das mais tradicionais da região, tem o objetivo de mesclar modernidade à natureza e à sustentabilidade, tanto nas áreas comuns quanto em seus apartamentos. Com poucas unidades ainda disponíveis o empreendimento tem previsão de entrega no segundo semestre de 2022.

Fachada do Lucce se destaca com tons de concreto aparente, amadeirados e vidros reflexivos. (Foto: Divulgação)

Com acabamentos de maior vida útil que combinam tons de concreto aparente e amadeirados, um dos pontos fortes do Lucce é a sua fachada que conta também com vidros reflexivos. A localização da Rua Santa Rita de Cássia é próxima a comércios, serviços, entretenimento e lazer fazendo do bairro um dos mais desejados da cidade.

De acordo com o sócio da Construtora Barcino Esteve, Barcino Esteve, todo o conceito do empreendimento gira em torno do consumo inteligente e da sustentabilidade que renderam ao residencial, o selo IPTU Verde concedido pela Prefeitura de Salvador. Porém, muito além do desconto no tributo municipal, a tecnologia de ponta e automação utilizadas no prédio garantirão aos moradores uma grande economia de recursos, inclusive no valor do condomínio..

“Um aspecto que gosto de valorizar nos projetos é o que chamamos de ‘prédio que você não vê’, ou seja tecnologia embarcada que traz eficiência e funcionalidade para o dia a dia do morador, e isso está presente em todas as partes do Lucce” - Barcino Esteve, sócio da Construtora Barcino Esteve.

Na lista de itens sustentáveis estão inclusas vagas com infraestrutura para abastecimento de carro elétrico, placas solares na cobertura para produção de energia, reuso de água da chuva, sistema de irrigação automático das áreas verdes, elevador inteligente com baixo consumo de energia, sensores de presença nas áreas comuns, sistema Grundfos de bombeamento de alta eficiência, torneiras com fechamento automático nas áreas comuns, vasos sanitários com duplo acionamento, iluminação em led nas áreas comuns, infraestrutura para medição de água e gás individual, e até mesmo sistema de filtragem de água, que permite ao morador ou visitante beber água pura em qualquer ponto do empreendimento.

Os apartamentos contam com aproveitamento de luz natural em todos os cômodos. (Foto: Divulgação)

Convivência

O projeto moderno alinhado às tendências contemporâneas assinado pelo arquiteto Cássio Santana segue a proposta de aumentar a funcionalidade dos espaços, casando de maneira harmônica com o charme do projeto de interiores da autoria de Márcia Meccia. Espaços como área de espera para transporte de aplicativos, aos armários inteligentes que facilitam a entrega de encomendas e notificam o morador, por aplicativo, dispensando a interação com o entregador, buscam aumentar a segurança dos moradores.

Já o antigo conceito de salão de festas foi substituído pelo Espaço Lucce. O salão de jogos tem arquibancada para campeonatos, e a academia traz todo o aspecto de um box de crossfit com equipamentos de ginástica e musculação modernos já entregues junto ao empreendimento. “Procuramos entregar equipamentos de ponta que atraiam o morador a utilizar as áreas comuns do prédio, do contrário, ele prefere buscar essas funcionalidades fora do condomínio”, diz Flávia Órrico, coordenadora Adm/Financeiro da Barcino Esteve.

As áreas comuns ainda contam com sala de massagem, coworking para quem quer trabalhar ou estudar fora de casa sem sair do condomínio, piscina, espaço kids, quadra de street soccer, bicicletário, prancharia pet place com área verde e paisagismo, além de um balcão para higiene do animal de estimação e por fim um dos espaços mais desejados do Lucce, o rooftop com vista panorâmica para o mar da Barra.

Todo o conceito do empreendimento gira em torno do consumo inteligente e da sustentabilidade. (Foto: Divulgação)

Lar

Com um total de 68 unidades, o Lucce oferece três opções de plantas de 86,17m², que podem ser entregues com 3/4 ou 2/4 com sala ampliada, cozinha integrada, home office. Um destaque da área privativa fica por conta do aproveitamento de luz natural em todos os cômodos, fato que por si só, já garante uma economia de energia.

A área técnica para instalação dos aparelhos de ar condicionado localizada próxima à área de serviço reduz o ruído nas áreas de convívio e as unidades já são entregues com infraestrutura completa para aquecimento de água por sistema a gás. “Temos certeza que estamos entregando um empreendimento de excelência para quem busca bem estar e uma vida mais alinhada aos conceitos de sustentabilidade e consumo responsável”, completa Barcino.



