Barco com 700 pessoas afunda no Congo e mata 60 pessoas; 300 sobrevivem

Pelo menos 60 pessoas morreram e centenas seguem desaparecidas depois do naufrágio de uma embargação no rio Congo, na República Democrática do Congo, na segunda-feira (15).

Steve Mbikayi, ministro dos Assuntos Humanitários do país, disse que 700 pessoas estavam a bordo e somente 300 sobreviventes foram localizados. 60 corpos foram resgatados na água. Isso deixa cerca de 340 pessoas ainda desaparecidas após o acidente.

O naufrágio aconteceu perto da aldeia de Longola Ekoti. A embarcação seguia de Kinshasa até Mdbandaka.

A suspeita é que o excesso de passageiros tenha causado o naufrágio, mas a "navegação noturna" também pode ter contribuído.

Acidentes de barco são comuns no país, que não tem muitas estradas asfaltadas e usa bastante o transporte fluvial.