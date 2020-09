Barco de reboque pega fogo às margens do rio São Francisco, em Ibotirama

Um incêndio em uma embarcação atracada perto do Praça Mãe Josina, no cais do Rio São Francisco, em Ibotirama, foi contido após cerca de duas horas por uma guarnição da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Ibotirama). O fogo consumiu boa parte de um barco de reboque no último domingo (30).

A equipe da PM fazia rondas quando foi acionada por populares, que relataram que um incêndio acontecia próximo. Os policiais usaram uma canoa para chegar ao barco. Baldes foram usados para pegar água do próprio rio e usar para conter as chamas.

De acordo com o comandante da 28ª CIPM, major Ronni Anderson dos Santos Almeida, as chamas consumiram parte da embarcação, móveis e eletrodomésticos, mas ainda havia risco de explosão. “Afastamos a população para diminuir o perigo, pois havia um botijão e o tanque de combustível que podiam ser atingidos”, explica.

Durante a ação, um PM teve ferimentos leves. Ainda não se sabe o que causou o incêndio,