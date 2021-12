Barões da Pisadinha e Marília Mendonça são os brasileiros mais ouvidos do ano no Spotify

O Spotify divulgou nesta quarta-feira (1º) a lista de artistas mais ouvidos do ano na plataforma no Brasil. A liderança é do Barões da Pisadinha, único grupo não sertanejo no top 5. Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo em Minas Gerais em novembro, lidera entre as mulheres.

Os Barões da Pisadinha foram os mais ouvidos, seguidos por Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano. A lista do Spotify inclui as audições até meados de novembro.

A música mais ouvida foi Batom de Cereja, de Israel & Rodolffo. Em seguida aparecem FAcas, de Diego & Victor Hugo, Ele É Ele, Eu Sou Eu, de Wesley Safadão, Meu Pedaço de Pecado, de João Gomes e Baby, Me Atende (Matheus Fernandes).

Os discos mais ouvidos na plataforma incluem um internacional: SOUR, álbum de estreia de Olivia Rodrigo. O top 5 é formado por Eu Tenho a Senha (João Gomes), Tudo em Paz (Jorge & Mateus), O Embaixador – The Legacy (Gusttavo Lima), SOUR (Olivia Rodrigo) e Aqui e Agora, Vol. 1 (Israel & Rodolffo).