Barra ganha espaço ao ar livre voltado para o entretenimento     

O público que frequenta a Barra vai ganhar mais uma opção de entretenimento. A Rua Afonso Celso, no coração do bairro, foi o local escolhido para receber o projeto ‘A Vila do Farol’, espaço que une cultura, gastronomia, moda e música, e que inicia sua temporada a partir do dia 18 de novembro.

"A Vila do Farol será um disputado lifestyle center voltado para interação social. Nossa arquitetura será 100% sustentável, com estrutura de aço e madeira", destaca Paulo Gabriel Carvalho, o PG, um dos sócios do projeto, que aposta também na arte, como a de Miu Monteiro, na fachada do espaço, que funcionará quinta e sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 22h. A programação temática será atualizada semanalmente.

Paulo Gabriel Carvalho, o PG, é um dos sócios à frente do projeto (Foto: Divulgação)

Além de apresentações musicais, o lugar terá eventos voltados para o público infantil, oficinas de arte, gastronomia e artesanato. O mix de marcas contará com operações da Oca, Sushi Real, A Roça, Vinking, Pinguim, Gastro 360, Di Mari, A Cubana, Churras Bike, Doce Delícia e Coco com Axé, além de um espaço para comercialização de artesanato.

Mestre de cerimônia

Camila Marinho (Foto: Divulgação)

Um rosto familiar entre os baianos será responsável por apresentar o Almoço de Negócios do portal Alô Alô Bahia, que será realizado no próximo dia 22 de novembro, apenas para convidados, no Porto de Salvador. O comando do evento, que contará com palestra do publicitário Nizan Guanaes, ficará sob a responsabilidade de uma das principais jornalistas do estado, Camila Marinho, da TV Bahia/Globo. Aos 40 anos, Camila acredita estar vivendo um dos melhores momentos da carreira. “Estou realizada e feliz. A vida mostra caminhos diferentes do que você pensou e as portas vão se abrindo. Os elogios que chegam sobre as matérias que a gente tem feito também são importantes. Estou vivendo um momento mágico”, garante.

Desembarque imediato

Joana Almeida Couto Alves (Foto: Divulgação)

A portuguesa Joana Almeida Couto Alves, que durante muitos anos foi considerada uma das mulheres mais elegantes daquele país e que hoje vive na Espanha, desembarca em Salvador nas próximas horas. Por aqui, prestigiará um casamento, no fim de semana, na Casa Pia de São Joaquim, na Avenida Jequitaia.

Bem-vindo ao futuro

Nizan Guanaes (Foto: Divulgação)

O evento empresarial de fim de ano do Alô Alô Bahia será realizado no dia 22 de novembro, apenas para convidados, no Porto Salvador Eventos (Comércio). Com palestra de Nizan Guanaes sobre Marketing Digital e Educação Empresarial, o encontro contará com a participação de mais de 40 marcas de destaque. “Iremos debater o futuro e falar sobre pautais atuais”, adiantou Nizan, que já chegou a ser citado como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo pelo jornal Financial Times. Fundador do Grupo ABC, Guanaes atualmente é estrategista da N Ideias, prestando consultoria para grandes empresas do Brasil. :

Lista de convidados

Olímpio Lima e Dudu Barros (Foto: @befoto)

Dudu Barros e Olímpio Lima vão assinar a lista de convidados da área VIP dos Ensaios da Timbalada no Verão 2022. Ambos contarão ao Alô Alô que estão “mais do que felizes em fazer parte do projeto”. O primeiro show será em 5 de dezembro, a partir das 16h, no Candyall Guetho Square, em Salvador.

Al mare

Wilhelm Schurmann e Italo Ferreira (Foto: Redes Sociais)

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o surfista potiguar Italo Ferreira aproveitou a terça-feira ensolarada em solo baiano para passar o dia de ontem no Veleiro Kat. Na embarcação, trocou experiências com a Família Schurmannm, viveu algumas aventuras – com direito a subir em um mastro altíssimo e praticar stand-up paddle mar, além de conhecer os detalhes da expedição Voz dos Oceanos, que está em Salvador desde a última quarta-feira. Depois da capital baiana, a família Schurmann seguirá para Recife (PE) e Fernando de Noronha (PE). Na sequência, a expedição se dirigirá para o Caribe e a costa atlântica dos Estados Unidos. A estimativa é concluir a viagem de volta ao mundo em setembro de 2023, na Nova Zelândia.