Barra terá série de shows gratuitos incluindo Marcia Castro e Pedro Pondé; veja lista

O projeto queridinho do verão de Salvador volta com um formato inovador a partir desta terça-feira (28). O Viver Barra idealizado pela Prefeitura através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e patrocinado pela Devassa, segue com programação até o dia 2 de fevereiro e acontecerá todos os dias em frente ao Forte de Santa Maria, na Barra.

Serão seis dias de muita música e uma curadoria especial que vai levar para o público novos nomes do cenário alternativo da capital baiana. As apresentações acontecem das 15h ás 21h, além de pockets shows haverá também DJ’s nas aberturas e intervalos de cada dia.

“As noites de Salvador estão recheadas de novidades, de excelentes músicos e com um público muito fiel, artistas que merecem reconhecimento e precisam de espaços como o Viver Barra para estar mais perto dos soteropolitanos e turistas. Somos a Cidade da Música e precisamos saber o poder de nossa diversidade musical. Além disso, estamos com uma estrutura muito especial e garanto que vai ser impressionante”, ressalta o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Para o primeiro dia de Viver Barra estão programados os shows da cantora Nêssa, um dos nomes mais frescos na música pop baiana. No começo desse ano a cantora lançou novo single “Aquele Swuing”, em parceria com ÀTTØØXXÁ, Zamba e Yan Cloud.

Por falar em Yan, o jovem MC também se apresenta nesta terça-feira. O músico que vem se consolidando dentro do cenário rap de Salvador é dono de uma super técnica e de uma versatilidade ímpar. Para completar, o primeiro dia de Viver Barra também vai contar com o cantor Pedro Pondé, que abrirá a noite.

Para os demais dias programações também das 15h ás 21h. Na quarta-feira (29) se apresentam Telefunksoul, Cronista do Morro e Yuri Andrew. Na quinta-feira (30) os destaques são a apresentação conjunta de Mr. Armeng e Leandro Vitrola, além de Clariana e a apresentação também dupla de Ubunto e Ziminino.

Para a sexta-feira (31) o Viver Barra contará com show de Leda Chaves e Aiace. No sábado (1°) teremos Keila e no último dia (2) tocam para o público Ubunto, Manigga, Ziminino e um shows especial da cantora Márcia Castro.

Confira programação diária do Viver Barra:

28/01

15h- DJ Béco Dranoff

16h - Pedro Pondé

17h15 - Nêssa

18h30 - Yan Cloud

19h15 - Nêssa + Béco Dranoff

19h45 às 21h00 – DJ Béco Dranoff

29/01

15h - Yuri Andrew

16h30 - Telefunksoul

17h45 - Cronista do morro

18h30 - DJ Daniel Haaksman

19h - Yuri Andrew

30/01

15h - Patricktor4

16h 30 – Mr. Armeng + Leandro Vitrola

17h45 - Clariana

18h30 - Ubunto / Ziminino

19h - Patricktor4

31/01

15h - DJ Grace Kelly

16h30 - Leda Chaves

17h45 - Aiace

18h30 - Grace Kelly + Aiace

19h - DJ Grace Kelly

1/02

15h - DJ Lucio K

16h30 - Keila

19h - DJ Lucio K

2/02

15h - Dj Adrielle Batekoo

15h30 - Ubunto

17h30 - Manigga

18h30 - Ziminino

19h15 - Marcia Castro

20h30 - Dj Adrielle Batekoo