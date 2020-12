Barreiras na praia do Farol da Barra começam funcionamento

Portão de acesso à praia. E não é coisa de praia particular, viu? É no Farol da Barra mesmo. A partir desta sexta (11), os banhistas terão acesso controlado à areia, através de dois portais que foram instalados pela Guarda Civil Municipal (GCM).

O objetivo da instalação dos portais é também instruir os banhistas a cumprirem os protocolos sanitários, como o uso de máscara - só entra quem estiver usando a sua - e distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro. Além disso, estará proibido levar sombreiro, cadeira, cooler ou isopor e qualquer equipamento sonoro, segundo o diretor da Guarda Municipal Municipal, Maurício Lima.

A entrada será apenas pelo Barravento, perto do Cristo, ou pelo Farol. Os outros dois acessos serão interditados por tapumes e o monitoramento das passagens será feito de 6h às 19h pelas equipes da GCM. A estrutura começará a funcionar na próxima sexta-feira (11) e funcionarão da mesma maneira que o portal instalado no Porto da Barra, no dia 19 de novembro, no Forte de Santa Maria.

A princípio, não haverá limite de pessoas e as estruturas ficarão no local por, no mínimo, 15 dias, mas a probabilidade é de continuarem até o dia 31 de dezembro. Na noite da virada, o prefeito ACM Neto já anunciou que o calçadão do Farol da Barra será fechado, a fim de evitar aglomerações.

A decisão foi tomada em meio à segunda onda da covid-19 que atinge a Bahia e após a prefeitura perceber que muita gente migrou da praia do Porto da Barra para a do Farol. Pelas regras municipais, o Porto continua interditado às segunda-feiras.