Barroca comanda tático do Bahia de olho no CRB; veja provável time

Nada de descanso para o Bahia no feriado de Finados. Na manhã desta quarta-feira (2), o elenco tricolor teve mais um dia de preparação, de olho na 'decisão' contra o CRB. O jogo vale o acesso do Esquadrão à Série A do Brasileirão, e está marcado para domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

As atividades começaram na academia do CT Evaristo de Macedo. Depois de um aquecimento, o técnico Eduardo Barroca promoveu um treino tático em campo reduzido. O treinador esboçou a escalação que pretende colocar em campo diante do CRB. Em seguida, comandou um coletivo.

O trabalho teve a presença do meia-atacante Marco Antônio, que, recuperado de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente mais uma vez e deve ser relacionado.

Para a partida, o Bahia terá o retorno do meia Daniel, que cumpriu suspensão no empate com o Guarani. Por outro lado, o lateral Marcinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação. André herdará a vaga.

Assim, o provável time contra o CRB tem: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Jacaré, Caio Vidal e Ricardo Goulart.

O Bahia depende apenas dele para confirmar a vaga na primeira divisão. O tricolor está na terceira colocação da Série B, com 59 pontos, e precisa apenas de um empate para garantir o retorno à elite sem depender de outros resultados.