Barroca explica projeção feita para início do returno da Série B

Eduardo Barroca ainda não conseguiu comemorar um triunfo à frente do Vitória. Neste domingo (8), o treinador lamentou o sexto tropeço dele com o rubro-negro, a terceira derrota. No estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, o Leão perdeu para o Sampaio Corrêa, de virada, por 2x1.

Após o jogo, através de vídeo enviado pela assessoria de comunicação do clube, Barroca contou as metas que traçou para o Vitória no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Nas minhas projeções, eu coloquei três situações distintas nesses cinco primeiros jogos, nesse primeiro bloco de cinco, onde a gente joga três em casa e duas fora. Caso a gente queira ter uma perspectiva de brigar em cima a gente teria que fazer nesse primeiro bloco de cinco no mínimo dez pontos. Evidente que, não pontuando nesse primeiro jogo, aumenta a responsabilidade nos próximos jogos. Mais do que o bloco, é mais importante que a gente tenha ciência que a gente precisa melhorar a curtíssimo prazo e pensar jogo a jogo pela nossa necessidade no campeonato".

Com a derrota para o Sampaio Corrêa, o Vitória caiu mais uma posição na tabela da Série B e agora está na porta da zona de rebaixamento, com 21 pontos, a apenas um dela, em 16º lugar. O rubro-negro amarga uma sequência de nove jogos sem triunfos. O Leão volta a entrar em campo na quinta-feira (12), às 21h30, no Barradão, contra o Figueirense.