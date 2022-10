Barroca revela frustração após novo tropeço em casa, mas diz que acredita em acesso do Bahia

Pelo segundo jogo seguido, o Bahia teve a chance de fazer o dever de casa para confirmar o acesso à primeira divisão, mas tropeçou e não concretizou o objetivo. Diante do Guarani, na Fonte Nova, o Esquadrão criou muitas chances, não converteu em gols e foi castigado com o empate no final. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca lamentou o resultado.

“Primeiro o sentimento é de frustração pelo torcedor, pelo que ele fez em casa nos jogos nos apoiando, não conseguimos retribuir com a vitória. Os jogadores sentem bastante, mas o nosso principal objetivo é o acesso, gostaríamos que fosse aqui, diante do nosso torcedor, mas temos que fazer uma boa semana para ir a Maceió e confirmar o acesso. Está muito perto, mas temos que fazer a nossa parte”, analisou.

Eduardo Barroca foi questionado sobre as mudanças que fez no segundo tempo, como a saída de Ricardo Goulart para a entrada do volante Rezende. Segundo o treinador, as mudanças foram por ordem física, mas também na tentativa de controlar as escapadas do Guarani. O Esquadrão terminou o jogo com três marcadores no meio-campo.

“Quase todas as modificações foram por ordem física. A saída do Goulart para a entrada de um volante foi por conta da condição física, no primeiro tempo tivemos muita dificuldade em transição defensiva. No início do segundo tempo tivemos muitos problemas pois o Guarani controla bem a bola e a gente não conseguiu a superioridade no meio, mais a ajuda dos pontas e o centroavante. O Goulart acabou jogando muito do lado do Davó, e ficamos com dois jogadores no meio campo e tivemos problemas. Por isso a entrada de mais um jogador no meio-campo”, analisou.

Apesar de ainda não cravar a vaga na Série A, o Bahia está muito perto de subir. Um empate, sina das últimas partidas, será suficiente. O ponto conquistado deixou o Esquadrão no 3º lugar com 59 pontos, mesma pontuação do Vasco, 4º colocado. Ainda pode ser alcançado em pontos pelo Sport, que venceu o Operário no Recife e foi a 56. O Leão pernambucano, no entanto, terá que tirar a diferença no saldo de gols, que atualmente é de 13 a 6 a favor do tricolor.

O Bahia também pode ser alcançado pelo Ituano, que foi a 57 pontos ao vencer o Londrina e assumiu a 5ª colocação. No entanto, o time paulista fará confronto direto com o Vasco, o que é bom para o tricolor, pois torna improvável que seja ultrapassado pelos dois - só em caso de derrota por goleada.

Na última rodada da Série B, o Esquadrão pega o CRB. A partida será no domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.