Barroca sobre jogo contra a Ponte: 'Muito importante para nós'

O Vitória ainda não ganhou duas partidas seguidas na Série B. Mas a expectativa é que o jejum seja quebrado nesta sexta-feira (20), quando o time recebe a Ponte Preta no Barradão. Na rodada passada, bateu o Figueirense por 3x0, também em casa, e sonha com a sequência positiva para dar confiança.

"Esse jogo é muito importante para a gente. O Vitória, no ano, só conseguiu ganhar duas vezes seguidas uma vez. Então é uma oportunidade para a gente ganhar dois jogos seguidos, aumentar a confiança e buscar esses resultados, essa performance em sequência, para que a gente brigue por objetivos mais claros no decorrer do campeonato", disse o treinador do Leão, Eduardo Barroca.

Apesar de mirar a sequência de duas vitórias seguidas, o técnico reconheceu que o jogo, contra um time que briga pelo G-4, promete ser complicado.

"Jogo muito difícil, uma equipe que está brigando quase que o campeonato todo próximo ao G4. Com um treinador extremamente experiente, bom, vitorioso. Vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente precisa encarar de frente o adversário, com coragem, com personalidade, porque a gente também tem ambições na competição. É a gente tentar e saber que está aqui para fazer o nosso melhor e buscar a vitória".

O técnico adiantou que pretende repetir, diante da Ponte, a escalação e o desenho tático do duelo anterior. "A tendência é a manutenção. A gente fez uma boa partida. Vencemos. Então a tendência é que a gente mantenha para esse jogo contra a Ponte Preta".

"Não vou mudar o esquema tático. Acredito que o que fizemos no jogo contra o Figueirense nos dá um balizamento do potencial de crescimento da gente na competição. A tendência é que a gente mantenha a equipe, que siga nessa linha de como foi no jogo contra o Figueirense", adiantou.

Para Barroca, o triunfo de 3x0 na rodada passada trouxe algo que a equipe precisava: confiança.

"Realmente, a gente estava com uma necessidade muito grande de uma vitória para equilibrar a sequência, trazer confiança. E uma vitória como foi contra o Figueirense, jogando muito bem, fazendo gols, não sofrendo gols, jogadores individualmente muito bem... Isso realmente traz uma confiança. Nossa semana de trabalho foi muito boa. Todos trabalharam o individual. Também foi importante para recuperar os jogadores fisicamente, porque agora a gente vai entrar em uma sequência muito forte. Então a gente espera começar a essa sequência, contra a Ponte Preta, com uma vitória".

O Vitória encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão. O Leão ocupa a 16ª posição, com 24 pontos.