Basculho? Entenda a expressão usada por Gil em briga com Pocah 

Uma briga agitou o final da noite do BBB21 na segunda-feira (16), depois do jogo da discórdia. Gil e Pocah discutiram depois do brother dizer que não acreditava que a cantora venceria o reality show. Na confusão, Gil se exaltou e usou uma expressão que muita gente não conhece. "Eu não vim do lixo pra perder pra basculho!", disse. Pocah não entendeu e quis saber o que significava a palavra, mas ficou na vontade. "Não interessa", respondeu o pernambucano.

Nas redes sociais, muita gente ficou com a mesma dúvida de Pocah. "O que é basculho?", perguntava muita gente enquanto acompanhava a briga.

Basculho é uma expressão que quer dizer o resto de alguma coisa, algo que se joga fora... Ou seja, lixo. Comum em Pernambuco, o termo já foi usado até em letra de brega, na música "Troféu de Quenga", da Banda Vem. “Não perco pra basculho/Lave sua boca pra falar meu nome", dizem os versos.