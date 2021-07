Base Comunitária de Narandiba recebe moradores para exame de vista gratuito 

A Base Comunitária de Segurança de Narandiba da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), em parceria com uma instituição privada de ensino, oferece a realização de exames de vista gratuitos à comunidade local. Até esta sexta-feira, 09, serão realizados 100 procedimentos.

O comandante da BCS Narandiba, tenente Klawson Guimarães, explica que inicialmente seriam realizados 20 atendimentos por dia, mas, diante da alta procura, esse número foi ampliado.

“A população não tem acesso fácil para realizar exames de visão e estabelecemos essa parceria com a faculdade para oferecer consultas aos moradores do bairro e também para os policiais militares que atuam aqui”, anunciou.

O atendimento é realizado por alunos do último ano do curso de optometria da Faculdade Internacional de Evolução Profissional (FIEP) e dura em média 1h30. Além da consulta com os profissionais, 60 pessoas receberão um par de óculos, quando identificada a necessidade. Elas poderão escolher o modelo da armação desejada durante o atendimento e a entrega deve ocorrer no dia 10 de agosto. Para os demais, será oferecida a possibilidade de encaminhamento à uma ótica parceira, com 50% de desconto no valor dos óculos.

Como as doenças de visão não são de notificação compulsória, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) não possuem dados de quantas pessoas na cidade ou no estado têm problemas oftalmológicos.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro