Basílica do Senhor do Bonfim celebrará 13 missas na última sexta do ano; confira horários

Estamos há poucos dias da última sexta-feira de 2022 (30) e, como pede a tradição, é hora de agradecer pelo ano que passou e de pedir bênçãos e proteção para o ciclo que virá. Para isto, a Catedral Basílica do Senhor do Bonfim terá uma programação com 13 missas - três a mais do que no ano passado - para que os fiéis possam fazer seus votos.

A primeira celebração começa logo nas primeiras horas desta sexta (30), conhecida como Sexta da Gratidão, às 5h da manhã. Já a última, acontecerá às 18h. Entre os dois horários, os fiéis terão outros 11 para agradecer pelo ano que passou: 06h, 07h, 08h, 09h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h e 17h.

Por causa das restrições impostas pela pandemia, o público dos últimos anos foi reduzindo. Por isso, a expectativa do padre Edson Menezes da Silva, atual reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, é de que um mais pessoas subam a Colina Sagrada este fim de ano.

"O povo está sensibilizado e desejoso de agradecer. O baiano criou essa devoção toda última e primeira sexta-feira de cada mês. A última para agradecer e a primeira para pedir proteção. No final e início de cada ano, este ato ganha uma proporção maior", destacou o padre e reitor da Basílica.

Pois para os pedidos de proteção, o espaço sagrado também terá uma série de missas na primeira sexta de 2023, que cairá no dia 6 de janeiro. A primeira será celebrada às 5h e a última às 17h. Com elas, serão 12 missas ao total: 06h, 07h, 08h, 09h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

SERVIÇO:

O quê: Realização de missas na última e primeira sexta-feira do ano

Onde: Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim

Quando: 30 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023