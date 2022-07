Batida de carros entre estações causa atraso na linha do metrô nesta terça (19)

Usuários do metrô apontaram longos momentos de espera pelos vagões na tarde desta terça-feira (19). Imagens gravadas mostram a estação Imbuí lotada de pessoas aguardando o transporte. Outros usuários relatam que as estações Pernambués e Acesso Norte estão na mesma situação

De acordo com a CCR Metrô, o problema foi causado por uma colisão entre dois carros, entre as estações de metrô Acesso Norte e Detran, por volta das 16h, que afetou parte da rede aérea da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Neste momento, o sistema opera em uma via entre as estações Acesso Norte e Rodoviária e o intervalo entre trens na Linha 2 está em 8 minutos, segundo a assessoria. Passageiros, no entanto, relatam espera acima dos 30 minutos.

Foto: Osmar Marrom/CORREIO

A equipe de manutenção da concessionária foi acionada para normalizar a situação. Entre as estações Rodoviária e Aeroporto, a circulação de trens opera nas duas vias. A Linha 1 do Sistema Metroviário não foi afetada.

Acidente

De acordo com a Transalvador, dois veículos se chocaram com um guarda-corpo na alça de ligação da Av. ACM com a Avenida Bonocô. O acidente não deixou vítimas.

A Transalvador está no local e os veículos serão retirados por um guincho da autarquia municipal.