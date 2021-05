Batida entre dois carros deixa homem morto na Avenida Gal Costa

(Foto: Reprodução)

Um homem morreu em acidente de trânsito na tarde deste sábado (1º) na Avenida Gal Costa. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), dois carros bateram por volta das 15h30.

O acidente aconteceu no bairro de Sussuarana. O Honda Fit vinha no sentido São Rafael e o Fusca subia no sentido Pau da Lima quando os dois veículos tiveram um choque frontal, mas segundo a Transalvador ainda não se sabe o que causou a batida. A pista estava molhada por conta da chuva.

Um dos carros estava com quatro pessoas e o outro apenas com o motorista. Não há informações sobre outros feridos, nem sobre a identidade do homem que morreu, que estava no carro com outros familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro no local. Apesar de uma pequena lentidão no local logo após a batida, a situação de tráfego já foi normalizada. Vídeo gravado no local mostra muitos curiosos cercando os carros, principalmente o Fusca, onde estava o homem que não resistiu. Os outros ocupantes do carro estão sentados no meio fio. As pessoas ligam para Samu e Bombeiros.