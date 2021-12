Batida entre ônibus deixa quatro pessoas mortas em Correntina

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente na madrugada desta sexta-feira (31), em Correntina, no oeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na altura do KM1040 da BR-349, próximo ao posto Nova Itália.

O motorista de um ônibus da empresa Real Sul tentou desviar de um ônibus de turismo que estava parado na rodovia e acabou atingindo outro coletivo que seguia na direção contrária. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local para socorrer as vítimas feridas para hospitais da região. O nome e as idades das vítimas mortas ainda não foram divulgados.