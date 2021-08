Batida entre ônibus e moto deixa agente da Transalvador ferido na Vasco da Gama

Um acidente deixou um agente da Transalvador ferido na manhã desta segunda-feira (9), na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 10h.

O funcionário do órgão de trânsito, Pedro de Lírio, de 66 anos, trafegava na via exclusiva para ônibus, no sentido Dique do Tororó, e fazia a fiscalização do local. Quando chegou em um cruzamento, um carro invadiu o sinal vermelho e, para desviar, o motociclista jogou a moto na contramão, se chocando contra um ônibus.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local e prestou atendimento, encaminhando a vítima para o Hospital Geral do Estado. Pedro quebrou braços, pernas, teve fraturas e equipes avaliam a necessidade de cirurgia. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

O motorista do carro que invadiu o sinal não foi localizado.

Por meio de nota, a Transalvador informou que vai apurar as causas do acidente e informou que, no momento da batida, o agente estava realizando o monitoramento rotineiro do tráfego. "Cabe destacar que, segundo o art. 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos destinados a operação de trânsito quando em serviço, como foi o caso, gozam de livre circulação”, diz o documento.