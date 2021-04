BBB 21: Boninho entra em festa vestido de Dummy e é 'perseguido' por Juliette

A festa do Big Brother Brasil 21 (BBB) da noite de quarta-feira (22) contou com um penetra: Boninho, diretor da TV Globo. O "chefão" já havia avisado em suas redes sociais que entraria em uma das festas vestido de dummy e cumpriu.

Pouco antes da festa, Ana Furtado, esposa do big boss, Ana Furtado, já tinha dado um spoiler do convidado incomum. Nos stories de seu perfil no Instagram, o próprio diretor mostrou a preparação e apareceu já fantasiado: "Tudo pronto!", disse ele.

Assim que Tiago Leifert anunciou o início da festa e os participantes puderam ir ao jardim, Pabllo Vittar e Preta Gil começaram o show da noite e dois dummies recepcionaram os brothers. Um era Boninho, o outro ainda não se sabe. Os participantes passaram pelos dois e foram correndo para perto do palco.

Não demorou muito para os confinados ficarem intrigrados com os convidados. Eles chegaram a desconfiar que um dos dummies seria Caio, eliminado no paredão de ontem. A desconfiança logo passou e a festa continuou.

Os dois dançaram por pouco tempo e quando Juliette se aproximou deles na pista de dança, logo deixaram a casa com a advogada na cola. A paraibana foi atrás dos dois até que eles entraram na casa e se retiraram da festa.