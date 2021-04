BBB 21: João Luiz é eliminado; Gilberto, Fiuk e Viih Tube estão no paredão

O professor mineiro João Luiz está fora da disputa do BBB 21. Ele foi eliminado com 58,86%. Ele deixa a casa, após um paredão que enfrentou Arthur e Pocah. A cantora teve 28,21% e Arthur teve 12,93%.

Após a saída do professor, uma nova prova do líder foi realizada e Pocah venceu a disputa. Juliette esteve perto de vencer, mas a liderança escapou no fim.

Para a formação do Paredão, Pocah indicou Gilberto. No confessionário, Viih Tube recebe três votos, de Gilberto, Arthur e Fiuk, e foi para a berlinda. Ela teve direito a uma contra-golpe e puxou Fiuk para a disputa.

Agora, o novo paredão está formado entre Gilberto, Fiuk e Viih Tube. A eliminação será no próximo domingo (25).