BBB 21: João Luiz vence a prova e é o novo líder

O professor João Luiz é o líder da semana no BBB 21. Ele venceu a prova, onde os participantes, divididos em duplas, precisaram arremessar “ingredientes” de uma marca de produtos de higiene pessoal no círculo com diferentes pontuações.



A dupla João e Camila foi a que mais fez pontos. A parceria formada por Lumena e Fiuk teve a chance de vencer no último arremesso, mas não conseguiu superar a dupla formada pelo mineiro e a carioca.



A dupla vencedora se enfrentou na decisão e João venceu Camilla. Ele ainda faturou R$ 10 mil.

Lumena teve chance vencer no último arremesso, mas não conseguiu

Após vencer, o mineiro, que tem um namorado fora da casa, gritou que, com o dinheiro, iria casar.



O professor escolheu Thaís, Camilla, Carla, Viih Tube, Sarah e Lumena para a cozinha do VIP.

João Luiz era um dos alvos da semana do rapper Projota, que apesar de enfraquecido, segue como um dos líderes do grupo que ganhou o apelido de "Gabinete do ódio".



Nesta semana, a prova do anjo será autoimune. Além disso, o Big-Fone tocará no sábado (27), quem atender irá indicar três pessoas para o paredão. Quem for indicado pelo líder deverá salvar uma pessoa que está no paredão pelo Big Fone.

A prova Bate e Volta será disputada entre o mais votado da casa e os dois indicados pelo Big Fone. O paredão será formado pelo indicado do Líder e as duas pessoas que não se salvaram na Bate e Volta.