BBB 21: Rodolfo vence a prova e é o líder na semana de paredão falso

O cantor Rodolfo é o líder da semana no BBB 21. Ele venceu a prova, onde os participantes precisavam jogar água numa espécie de moinho, que faria andar um motoboy. O motoboy que chegasse primeiro no fim do percurso, vencia a prova.



Rodolfo foi o mais ágil e venceu a prova. Ele ainda faturou R$ 10 mil em compras.



No entanto, o Paredão da próxima terça (9) será falso. Ou seja, ninguém sairá da disputa. Porém o mais votado pelo público, vai sair do convívio dos demais participantes e voltará dias depois, com informações privilegiadas, já que ficará em um cômodo da casa assistindo aos demais.Após vencer a prova, o líder indicou mais seis pessoas para ficar na cozinha Vip. Ele escolheu Caio, Sarah, Gilberto, Juliette, Viih Tube e João. Enquanto os demais ficaram na Xepa.Essa divisão será importante para a formação do Paredão. Rodolfo precisará indicar duas pessoas, uma de cada grupo para a berlinda. Cada um dos indicados pelo líder terá direito a um contragolpe, puxando mais uma pessoa para o Paredão.Além disso, o participante mais votado pela casa também entra na rota da berlinda. Porém, os dois indicados no contragolpe, mais o indicado pela casa, terão direito de disputar a prova bate e volta. Um dos três escapa do paredão falso e quádrupulo.