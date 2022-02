BBB 22: após paredão, Natália, Jessilane e Linn fazem topless na piscina; vídeo

Após a eliminação de Rodrigo no Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) dessa terça-feira (1), Natália e Jessilane aproveitaram o resto da noite para celebrar e aliviar a tensão. Junto com Linn, as sobreviventes do paredão pularam de topless na piscina da casa.

As três sisters, acompanhadas de Vinicius, correram pela casa usando apenas a parte de baixo dos biquínis. Em seguida, foram para a parte externa e se jogaram na água. Confira abaixo:

Lina, Jessi e Naty pulando na piscina e comemorando o futuro pódio das campeãs do BBB22 ???? pic.twitter.com/CWeW2Z5wmv — Linn da Quebrada ????????‍♀️ (@linndaquebrada) February 2, 2022

Após a comemoração, as sisters foram para a banheira de hidromassagem. Naiara se juntou ao trio, e elas conversaram sobre o jogo. As "comadres", porém, não foram as únicas a discutir estratégias para o reality.

Imediatamente após a saída de Rodrigo, uma câmera da área externa captou Eslovênia falando com Lucas sobre seu próximo objetivo. "Bora ganhar o líder, para mandar de novo", disse ela, se referindo a Natália.

Pouco tempo depois, no quarto lollipop, Bárbara, Laís, Brunna e Maria também conversavam sobre os próximos passos. Na varanda, por fim, Pedro Scooby, Douglas e Arthur discutiam sobre o significado da eliminação de Rodrigo no BBB 22, especulando se seria um "recado" dos telespectadores.