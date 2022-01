BBB 22: Laís e Barbara vencem prova de resistência e ganham imunidade

A primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 22 foi vencida pela dupla Laís e Barbara. Foram mais de 12 horas de disputa que se encerraram às 11h40 desta quarta-feira (19) após desistência de Lucas e Luciano.

Com isso, as garotas estão imunes no primeiro paredão do reality. Além disso, elas também levaram para casa um prêmio de R$ 10 mil.

Jessilane e Eslovênia foram as primeiras a deixarem a prova, seguidas por Rodrigo e Eliezer. Logo depois de completarem 7 horas de prova, Natália e Vinicius foram a terceira dupla a sair da disputa.