BBB: Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no paredão

A uma semana do fim do BBB 22, o ritmo de paredões aumentou. Depois da eliminação de Gustavo, na noite da terça-feira (19), uma nova prova do líder surpreendeu os brothers restantes. A prova foi vencida por Paulo André. Douglas Silva, que foi o último na competição, foi mandado direto para o paredão.

Na sequência, o líder Paulo André precisou fazer sua escolha sobre quem indicar. "Vou indicar o Eli.. As outras três pessoas são as pessoas que compartilharam todos os momentos comigo aqui na casa. O Eli, durante o jogo esteve do outro lado do muro, como a gente fala, minha indicação vai ser ele", explicou o atleta.

Na sequência, a votação aconteceu no confessionário. Com PA na liderança e Douglas e Eliezer já emparedados, a vaga final no paredão ficaria entre Arthur Aguiar e Pedro Scooby.

Eliezer, Arthur e Douglas votaram em Scooby, que votou em Arthur.

Assim, o paredão foi formado e Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby disputam a preferência do público.