BBB: Festa tem beijo entre Lucas e Gilberto e Karol Conká ameaça sair do reality

A Festa Holi Festival deu o que falar na casa do BBB21. Durante o evento, que aconteceu na noite de sábado (6), Lucas Penteado e Gilberto protagonizaram um beijo intenso e as sisters Carla e Karol Conká brigaram a ponto de Karol ameaçar deixar o programa.

O clima começou bem e ao final do beijo, Lucas falou para Gilberto: “Espero que não acabe aqui”. O brother respondeu que “não” e logo em seguida Sarah chegou a sugerir “vamos dar um beijinho triplo?”. Pedido atendido e os três se juntaram para dar um selinho.

Mas enquanto a festa ainda rolava na área externa, Lucas arrumou as malas e seguiu para a porta do Confessionário. O brother disse que queria sair do programa, mas Camilla de Lucas pediu calma ao ator. Sarah chegou em seguida e reforçou o pedido de Camilla.

“Tentei ser eu de todas as formas. Vocês estão me tirando”, justificou Lucas. O ator caminhou até a área externa com as malas, mas Karol Conká e Juliette tentaram impedir o brother. A advogada reforçou o pedido: “Não desiste”.

(Foto: Reprodução)

Briga

Antes da festa, Karol protagonizou uma briga com Carla Díaz por causa de Arcrebiano e ameaçou abandonar o programa. A cantora chamou a atriz de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras sobre ela na casa, aos gritos, enquanto arrumava suas coisas. Ela disse, ainda, que “não precisava disso”, pois tinha uma carreira fora da casa.

Durante a festa, Karol demonstrou não estar mais querendo papo com Arcrebiano. “Está na palhaçada o dia inteiro. Não bateu, não deu match”, disse a cantora para Lumena. Logo depois, Carla Diaz descobriu por Arthur que ganhou outra flechada esta noite e disse para o brother que quer que ele tenha um pouco de calma para eles se conhecerem melhor.